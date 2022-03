Jakie będą skutki wojny i fali uchodźców dla opolskiej i krajowej gospodarki? Wszyscy zapłacimy za wojnę Putina

Ekonomista dr Rafał Parvi z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, pytany o wpływ emigracji z Ukrainy na polską gospodarkę jest optymistą.

- Do środy 23 marca granice Polski przekroczyło 2 miliony 150 tysięcy uchodźców. Wiele z tych osób przechodzi przez Polskę jako kraj tranzytowy i przemieszcza się do dalej do Francji, Hiszpański i Włoch. Jednak w Polsce pozostanie większa część uchodźców – komentuje dr Rafał Parvi. - To powinno wpłynąć pozytywnie na polską gospodarkę. Sytuacja geopolityczna jest niepewna, nie wiemy co się może wydarzyć. Uchodźcy nie mogą wrócić do swojego kraju i już widać, że obywatele Ukrainy kupują nieruchomości w Polsce. Tak samo zwiększy się popyt na inne dobra, artykuły spożywcze, zapotrzebowanie na leki, wyposażenie. Potrzebne będą usługi.

Według naszego sondażu przeprowadzonego wśród gmin Opolszczyzny w trzecim tygodnia wojny na terenie województwa przebywało ok. 10 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Jeśli ostatecznie po ustabilizowaniu fali emigracji w Polsce pozostanie na stałe 2 miliony ludzi, a ilość uchodźców rozłoży się w całym kraju proporcjonalnie, to na Opolszczyznę przypadnie ok. 100 tysięcy uchodźców. Połowa może trafić do naszych szkół, a połowa na rynek pracy. Czy jesteśmy w stanie ich zaabsorbować?