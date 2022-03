Jakie tajemnice kryje Anachów - opuszczona opolska wieś? Ludzie mówią o niej, że nadawałaby się na scenerię horroru

Anachów sprawia wrażenie jakby nie chciał nikogo witać, wpuszczać do siebie obcych. Do przysiółka nie tylko nie prowadzą żadne drogowskazy, ale nawet drogi. To znaczy te ostatnie są, ale nie asfaltowe tylko polne. Z głębokimi koleinami, wystającymi kamieniami. Jadąc od wschodniej strony, od powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, nawigacja prowadzi przez okoliczne pola. Osobówką łatwo tam ugrzęznąć albo uszkodzić podwozie. Trochę lepiej wygląda dojazd od strony wsi Kazimierz. Ale autem dojedziemy tylko do dwóch pierwszych domów. Dalej trzeba iść piechotą.

Polna, nieutwardzona droga prowadzi na niewielkie wzniesienie. Tu stoją ruiny domów i stodół. W miarę dobrze zachowane są dwa. Jeden z nich należał do Juliana Dziadosza, który zmarł w 2006 roku. Stary Julian mieszkał tam wraz z chorym synem. Jeszcze za jego życia pojawili się w Anachowie pierwsi złodzieje. Najpierw zaglądali do wsi w nocy, szabrując już opuszczone gospodarstwa.