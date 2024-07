Jan Chłodnicki z Opola brązowym medalistą mistrzostw Polski kadetów w tenisie ziemnym

- Wynika to z tego, że w Opolu nie ma żadnego klubu tenisowego - tłumaczy Aleksandra Chłodnicka, mama Janka. - Janek zaczął trenować grę w tenisa jako 5-latek, ale garnął się do niego już dużo szybciej. Jako że oboje z mężem również gramy amatorsko, nasz syn już mając zaledwie 1,5-roku brał nasze rakiety i odbijał gąbkową piłką o szafę. Z czasem na dobre połknął bakcyla i staramy się robić wszystko, by jak najlepiej kierować jego rozwojem.