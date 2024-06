Janusz Kowalski odchodzi z Suwerennej Polski. Jaka będzie jego polityczna przyszłość?

– Dyplomatą to on nie jest i w mojej ocenie był to jeden z elementów, którzy przyczynił się do tego, że Zjednoczona Prawica straciła władzę w Polsce. Dlatego PiS na Januszu Kowalskim nie ma zbyt wiele do zyskania – diagnozuje prof. Kik. – Suwerenna Polska to formacja przegrana, a kolejne grzechy, m.in. kontrowersje związane z Fundacją Ex Bono, tylko pogłębiają tę sytuację. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w Europie rosną notowania skrajnej prawicy o charakterze socjalnym, to nie wykluczam, że PiS jeszcze będzie rósł w siłę. Być może Janusz Kowalski dostrzega w tym swoją przyszłość.