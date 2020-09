Janusz Sanocki stanie przed sądem. Były poseł z Nysy na ławie oskarżenia za zajście w urzędzie wojewódzkim

- Janusz Sanocki jest oskarżony między innymi o zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej interweniujących funkcjonariuszy policji i tzw. naruszenie miru domowego. Spośród tych przestępstw najwyżej zagrożone kodeksowo jest zniszczenie mienia, za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat - wylicza.

- Skierowaliśmy przeciwko byłemu posłowi akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Opolu – informuje Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

5 sierpnia 2019 roku doszło do incydentu z udziałem ówczesnego posła Janusza Sanockiego przy bramce wejściowej do Opolskiego urzędu Wojewódzkiego. Poseł został zatrzymany przez ochroniarzy i zaczął protestować przeciwko utrudnianiu obywatelom dostępu do publicznego urzędu.

Ochrona wezwała policję, podczas zajścia doszło też do rozbicia szklanej bariery, wartej prawie 8 tys. złotych. Prokuratura uznała, że Sanocki zniszczył barierkę, szarpał się z policjantami i chciał im uniemożliwić przeprowadzenie służbowych czynności.