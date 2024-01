Jedź na biegówki w Góry Opawskie! Narciarstwo biegowe można uprawiać na 25 km tras wytyczonych w okolicy Głuchołaz Marcin Żukowski

Tegoroczna zima stwarza dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Na południu Opolszczyzny, w okolicy Głuchołaz, istnieje sieć około 25 km tras do praktykowania narciarstwa biegowego. To prawdopodobnie jedyne takie miejsce w regionie. Odnajdą się tam zarówno początkujący, jak i zaprawieni narciarze biegowi.