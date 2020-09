Jesienne memy, memy smutne herbaciane... Te memy o jesieni zrozumiemy wszyscy! [7.09.2020]

Wszyscy jednocześnie lubimy jesień i jej nienawidzimy. Marzymy o długich romantycznych spacerach, to pewne. Zwykle jednak zamiast uroczej przechadzki dostajemy srogą porcję deszczu i zawieruchy, bo pogoda stroi sobie z nas żarty. Ileż to razy w parku, zamiast zdjęć przy kolorowych drzewach, spotkał nas zimny deszcz? Taka właśnie jest jesień - kapryśna, nieprzewidywalna, ale jednocześnie fascynująca. Przygotowaliśmy dla was zestawienie jesiennych memów. Te żarty rozumiemy wszyscy!

Zobacz najlepsze jesienne memy! Czy ty też tak czujesz się jesienią? Zobacz galerię (44 zdjęcia) Kiedy zaczyna się jesień? Kiedy mamy jesień kalendarzową, a kiedy astronomiczną? Oficjalnie jesień rozpoczniemy dopiero pod koniec września. Zwyczajowo myślimy o niej już na początku miesiąca, ponieważ w tedy kończą się wakacje i rozpoczynają chłodne dni.

Zgodnie z zasadami początków jesieni mamy jednak kilka: jesień kalendarzowa rozpoczyna się 23 września

jesień astronomiczna w 2020 rozpocznie się dzień wcześniej, bo 22 września

jesień klimatyczna może rozpocząć się dużo wcześniej - ważne, żeby średnie dobowe temperatury oscylowały w granicach 5-15 stopni. Co dają polskiej kadrze mecze w Lidze Narodów? Wideo