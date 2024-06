Jest nowy raport o stanie gminy Kluczbork. Największy problem stanowi demografia. Gmina wyludnia się w zastraszającym tempie

- Oświata to ogólnopolski problem. Subwencja teoretycznie rośnie, ale to jest manipulacja liczb, bo głównym składnikiem wydatków są płace. Niby zwiększono subwencję, ale po pełnym przeliczeniu nie zrekompensowała ona całości. – tłumaczy włodarz Kluczborka. - Musi się zmienić cały system. Państwo powinno przejąć płace, a samorządy resztę, czyli energię, ciepło itp. We wszystkich samorządach mówi się wprost, że jak we wrześniu-październiku nie będzie zwiększenia subwencji, to może być problem dla płynności finansowej szkół.