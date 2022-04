Justyna Łysiak, siatkarka pochodząca z Kluczborka, powołana do reprezentacji Polski

Choć Łysiak wraca do swojego rodzinnego miasta przy każdej możliwej okazji, już od długiego czasu mieszka poza Kluczborkiem. Wyjechała z niego po zakończeniu gimnazjum. Otrzymała bowiem wtedy życiową szansę. Dostała się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Z niej wiodła zdecydowanie krótsza droga na siatkarskie salony. Nad podjęciem decyzji Justyna długo się nie wahała.

- Od razu byłam zdecydowana na wyjazd – zaznaczała w rozmowie z naszym portalem. - Rodzicom na początku nie było łatwo, ale też nie bali się, że sobie nie poradzę. Wiedzieli, że nauka w SMS-ie Szczyrk jest dla mnie częścią drogi do spełnienia marzeń.

Po zakończeniu pobytu w Szczyrku, Justyna w 2017 roku trafiła do ekstraklasowej Enei PTPS Piła, by rok później przenieść się do czołowego klubu w Polsce – Chemika Police. Tam doznała jednak poważnej kontuzji barku, która postawiła pod znakiem zapytania jej dalsze siatkarskie losy. Sama zawodniczka w tej trudnej chwili ani przez moment nie dopuściła jednak do siebie myśli, by jej przygoda ze sportem nagle mogła się zakończyć.