Kadrowe zmiany w spółkach rolnych skarbu państwa na Opolszczyźnie. Józef Stępkowski odwołany

Józef Stępkowski w 2016 roku został pełniącym obowiązki prezesa stadni, a dwa miesiące później wygrał konkurs na prezesa. Był związany z politykiem Solidarnej Polski Patrykiem Jakim. Na początku wszedł konflikt ze środowiskiem koniarzy, zwolnił np. znaną i cenioną hodowcę koni Katarzynę Wiszowaty. Potem sytuacja się uspokoiła. Jego osiągnięciem jest budowa nowoczesnego jałownika w Wierzbcu. Inwestycja warta 15 milionów złotych została oddana do użytku w 2022 roku. On też zaangażował stadninę w projekt budowy biogazowni w Wierzbcu, do której ma być dostarczana gnojowica z hodowli SK Prudnik. Głównym źródłem dochodów stadniny jest sprzedaż mleka, która obecnie jest dochodowa. SK Prudnik notuje dobrą sytuację finansowa.

Anetta Sałacka to od 5 lat prezes Ludowego Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie. W ostatnich wyborach samorządowych kandydowała do sejmiku z listy Koalicji Obywatelskiej. W materiałach wyborczych była przedstawiana jako „Animator kultury, działacz sportowy, społecznik. Prezes Ludowego Klubu Jeździeckiego „Lewada”. W przeszłości Radna gminy Polska Cerekiew, wieloletnia Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Euro – Country, wiceprzewodnicząca Rady Opolskiego Oddziału NFZ; członkini Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego. Organizatorka Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd Art Cup, Festiwali Zdrowia, Opolskiego Dnia Rodziny, Targów Senior Expo, imprez dla osób niepełnosprawnych, koncertów, spektakli oraz niezliczonej ilości zawodów jeździeckich międzynarodowych, krajowych i regionalnych”.

OHZ Głogówek po zmianach

Od 2020 roku Józef Stępkowski pełnił także obowiązku drugiej państwowej spółki rolnej na Opolszczyźnie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Głogówku. Miał to być wstęp do połączenia obu spółek, ale do tego nigdy nie doszło. 13 czerwca został odwołany także z tego stanowiska, a zastąpił go Arkadiusz Kożuszko z Prudnika, opolski działacz Agrounii, bliski współpracownik lidera Agrounii, obecnie wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka.