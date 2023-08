Kamieniec to wieś widmo na północy Opolszczyzny. Nikt tu nie mieszka, ale domy mają właścicieli, którzy się boją

Kamieniec to jeden z ulubionych celów weekendowych wycieczek miłośników przyrody oraz urbexu (czyli zwiedzania opuszczonych miejsc).

Jest to położony w środku lasu przysiółek wioski Szumirad, położonej przy drodze wojewódzkiej nr 494 na trasie Opole - Olesno. Trafić tutaj jest bardzo łatwo. W Szumiradzie można zostawić samochód (drogą leśną nieupoważnione samochody nie mogą jeździć) i rowerem pojechać do kilka kilometrów do Kamieńca.

Wokół Szumiradu i Kamieńca są rezerwaty przyrody: Smolnik i Kamieniec. Lasy obfitują w grzyby, a zaraz za Szumiradem w lesie znajduje się owiana tajemnicą śródleśna jednostka wojskowa.

Sam Kamieniec jest fascynujący również dlatego, że kiedyś mieszkało tam 300 osób, a dzisiaj to wieś widmo. W środku lasu stoi nawet okazała szkoła, oczywiście opuszczona.

Nic dziwnego, że do Kamieńca ściągają nie tylko miłośnicy grzybów i spacerów po rezerwacie, ale także miłośnicy urbexu, czyli zwiedzania opuszczonych i niedostępnych budynków.