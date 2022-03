Kamil Socha nowym trenerem MKS-u Kluczbork. "Nie przychodzę do przypadkowego klubu" [WYWIAD]

Po ostatnim derbowym meczu ze Stalą Brzeg, przegranym przez MKS 0:1, klub poinformował, że był to ostatni mecz poprowadzony przez Jacka. To dlatego, że szkoleniowiec zdecydował się na zmianę pracy po tym, jak otrzymał ofertę od 1-ligowego Stomilu Olsztyn.

Na znalezienie jego następcy włodarze MKS-u nie mieli wiele czasu, ale zareagowali bardzo szybko. Postawili na Kamila Sochę, który już w poniedziałek poprowadził w Kluczborku pierwszy trening, a w sobotę zadebiutuje jako jego trener w domowym spotkaniu z rezerwami Zagłębia Lubin - aktualnym liderem tabeli grupy 3. Aktualnie MKS znajduje się na 15. miejscu, czyli tuż nad strefą spadkową.

- Temat odejścia Piotra Jacka narodził się w poprzednim tygodniu. Byliśmy trochę zaskoczeni późniejszym obrotem spraw, ale nie chciałbym się nad tym przesadnie rozwodzić – powiedział Waldemar Sosin, prezes MKS-u. – Już przed derbowym meczem ze Stalą Brzeg (porażka 0:1 – red.) było wiadomo, że to ostatni mecz, w którym prowadzi on naszą drużynę. Uważam, że bardzo słaba gra w pierwszej połowie była właśnie pokłosiem związanego z tym zamieszania. Z trenerem Jackiem pożegnaliśmy się w zgodzie, za porozumieniem stron, natomiast szczegółów naszej umowy i warunków rozstania zdradzać nie będę. Na pewno jednak nie będziemy się ciągać po sądach, bo jako klubowi nie zależy nam na tworzeniu jakichkolwiek konfliktów. Świat piłkarski jest na to zbyt mały.