Kampania wyborcza coraz gorętsza. Poseł Zembaczyński krytykuje Janusza Kowalskiego

- Nie ma zgody na to, aby kampania wyborcza była prowadzona w szkołach i w Kościele - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej. - Dzięki takiej aktywności kościoły staja się tubą partii i na to nie ma zgody wiernych ani proboszczów. Dowiedziałem się, że wiele tych listów Janusza Kowalskiego, wysłanych na parafie, trafiło od razu do kosza. Podobnie list atakujący młodzież w szkołach, która należy do jakiejkolwiek mniejszości. Czy Janusz Kowalski myśli o dobru tych dzieci? Czy myśli o tym, że może doprowadzić do tragedii?