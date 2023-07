Kampanii jeszcze nie ma ale już jest - komentarz Tomasza Kapicy Tomasz Kapica

Działacz mniejszości niemieckiej wysłał mieszkańcowi Łubnian wiadomości sms-owe, które były może nie wyrażonymi wprost - ale jednak - groźbami „odizolowania” obywatela w lokalnej społeczności. A to tylko za to, że tenże mieszkaniec zechciał wywiesić plakat z poparciem dla polityka Suwerennej Polski Janusza Kowalskiego. Niedługo po wysłaniu sms-ów pod domem gospodarza zaczęło krążyć podejrzane auto, a w nocy ktoś uszkodził płot i zerwał baner. Zrobił to tylko dlatego, że pewnie nie lubi posła Kowalskiego, albo nie zgadza się z jego wizją Polski.