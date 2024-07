Kandydatka na radną nie żyje. We wsi Nasale znaleziono ciało 38-letniej kobiety. Zaginęła w tajemniczych okolicznościach

Zaginięcie Aleksandry F. i nietypowe wpisy jej męża na Facebooku

„W sobotę z 06.07 na 07.07 z terenu posesji w miejscowości Nasale około godziny 2 wyszła w stanie nietrzeźwym 38-letnia Aleksandra F., do tej pory nie wróciła. Telefon, dokumenty zostawiła w domu. Każda informacja może być przydatna. Ubrana była w czarne legginsy i białą bluzkę/koszulkę” - napisał małżonek w internecie.

Mężczyzna założył na Facebooku publiczne wydarzenie, na które odpowiedziało wielu okolicznych mieszkańców. Ludzie udostępniali informację o zaginięciu, licząc że kobieta się odnajdzie.

Ponadto w poniedziałek (8 lipca) około południa (czyli już po zaginięciu kobiety) na Facebooku opublikowany został film, na którym widać zaginioną w trakcie imprezy. Przedstawia on zaginioną jak siedzi z papierosem w ręku przy butelce piwa, a tuż obok bawią się dzieci. Co ważne, film został opublikowany przez kogoś, kto najprawdopodobniej miał fizyczny dostęp do smartfona lub komputera kobiety.