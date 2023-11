"Karma wraca" w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu. Odbierz choinkę w zamian za wsparcie schronisk dla zwierząt

Organizatorem zbiórki dla zwierząt w ramach akcji "Karma wraca" jest w Opolu Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Opolskiego Schroniska „Alf” a w Kędzierzynie-Koźlu Stowarzyszeniem „Ukochaj zwierzaki”. W okresie zimowym schroniska dla zwierząt borykają się z brakiem materiałów do zabezpieczenia bud przed zimnem. Potrzebne są koce, kołdry, a nawet wykładzina czy stare banery. Brakuje też jedzenia dla zwierzaków. Dlatego celem akcji jest pomoc bezdomnym zwierzętom poprzez przekazanie artykułów dla schronisk. Każdy kto przyniesie dary otrzyma żywą choinkę na Boże Narodzenie.

Podczas akcji "Karma wraca" zbierane będą: karma mokra i sucha, środki higieniczne, legowiska, zabawki, żwirek dla kota, smakołyki dla psów i kotów oraz wszystkie inne przydatne zwierzętom akcesoria. Przekazywane dary nie mogą być zniszczone, nie mogą mieć znacznych śladów użytkowania, muszą mieć ważny termin przydatności.

Mieszkańców Opola i okolic do udziału w akcji "Karma wraca" w niedzielę 9 grudnia 2023 roku:

9 grudnia w CH Turawa Park, w godz. od 11.00 do 14.00

Mieszkańców Kędzierzyna-Koźla i okolic do udziału w akcji "Karma wraca" w niedzielę 16 grudnia 2023 roku:

16 grudnia w Odrzańskich Ogrodach, w godz. od 11.00 do 14.00

Łącznie mamy do rozdania 200 choinek: 100 w Opolu i 100 w Kędzierzynie-Koźlu.

Warunkiem otrzymania choinki jest przekazanie minimum (do wyboru): 1 koc duży, 1 kg karmy suchej lub mokrej, 1 legowisko, 1 żwirek 10 l, 1 kg smakołyków dla psów i kotów, podkłady higieniczne 90x60. Jedna osoba, może otrzymać jedną choinkę, bez względu na to ile darów przyniesie.