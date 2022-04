Karol Bortnik - fachowiec z Kluczborka awansował z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata w Katarze [WYWIAD]

Kibice piłkarscy na Opolszczyźnie mogą jeszcze pamiętać Karola Bortnika z czasów, kiedy samemu był on piłkarzem. Jeżeli chodzi o nasz region, występował on na pozycji środkowego pomocnika w takich klubach jak KKS Kluczbork, Metal Kluczbork, LKS Kuniów, MKS Kluczbork, Skalnik Gracze, KS Krasiejów i Victoria Chróścice, był też kapitanem reprezentacji Opolszczyzny oraz młodzieżowym reprezentantem Polski, a także reprezentował barwy Świtu Nowy Dwór Mazowiecki w 1 lidze oraz ŁKS-u Łomża, z którym świętował awans z 2 do 1 ligi . Później pozostał przy futbolu, ale już w nieco innej roli. Był trenerem przygotowania fizycznego w sztabie szkoleniowym ekstraklasowego Widzewa Łódź, a później tą samą rolę sprawował w reprezentacji Polski do lat 21, gdy trenował ją również Czesław Michniewicz. W międzyczasie pracował też jako drugi trener w naszej kadrze narodowej do lat 20 oraz współpracował, w ramach firmy Sports Performance Bortnik, z wieloma klubami PKO Ekstraklasy. Obserwował pracę oraz odbył staże w wielu światowych klubach piłkarskich.Współpracuje również z firmą Catapult, ze światowym liderem technologii: GPS/LPS i video, pomocne w dziedzinach: przygotowania fizycznego oraz techniczno-taktycznej. Za kilka miesięcy dostąpi największego zaszczytu w swoim piłkarskim życiu, jakim będzie wyjazd z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata w Katarze.