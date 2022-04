Kierowcy, menadżerowie i operatorzy mogą się szkolić niemal za darmo. Do wzięcia jest blisko 3 miliony złotych

Tomasz Olejnik jest druhem z OSP w Gorzowie Śląskim. On, podobnie jak wielu jego kolegów-strażaków, postanowiło skorzystać z bonów szkoleniowych i podnieść w ten sposób swoje kwalifikacje. – Takie wsparcie to okazja, by uzupełnić wiedzę i zdobyć umiejętności potrzebne do niesienia pomocy poszkodowanym czy prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ale nie tylko – mówi strażak-ochotnik. – Ja wybrałem szkolenie z zakresu obsługi żurawi i hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS). Nie wiem, co mnie w życiu będzie czekało, a takie umiejętności zawsze mogą się przydać.

- Wybrałam szkolenie certyfikowane na trenera rozwoju osobistego – mówi Katarzyna Jagosz-Lisowska menadżerka w opolskiej firmie szkoleniowo-doradczej. – Działamy w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, m.in. organizując szkolenia dla właścicieli, menadżerów i pracowników restauracji oraz hoteli. Szkolenie, które wybrałam pozwoli na poszerzenie profilu działalności naszej firmy o sesje związane z rozwojem osobistym i zawodowym naszych klientów.