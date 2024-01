Kluczborskie trojaczki skończą wkrótce 3 m-ce. Jak się mają Staś, Michasia i Tomuś?

- Staś nie lubi, jak się go rozbiera, od razu wtedy bardzo się denerwuje – opowiada pan Marcin. – Natomiast Tomuś uwielbia jeść. Posiłków domaga się co trzy godziny, z dokładnością co do minuty. Teraz to on najwięcej waży, bo 3900 g, podczas gdy Staś 3700, a Michasia 3400. Z Tomaszka zrobiła się kluseczka.