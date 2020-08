Kobieca Twarz Opolszczyzny 2020. Podsumowanie etapu regionalnego. Które panie będą reprezentowały region w ogólnopolskim finale? [ZDJĘCIA]

Marcelina Kowalik przyjechała do Opola na studia z biotechnologii, bo w szkole lubiła biologię i chemię. Ale jej pasją jest też wizaż, realizuje się jako wolontariuszka (m.in. działając w Szlachetniej Paczce i Domu Złota Jesień), w wolnych chwilach maluje. Pytana o to, jaką jest córką, mówiła, że "wdzięczną, starającą się, mimo odległości między Opolem i Dąbrową Górniczą, skąd pochodzi, utrzymywać bliskie relacje".

Katarzyna Kokot-Baran mieszka w Głuszynie pod Namysłowem. Przez 11 lat pracowała w banku, 45 kilometrów od miejsca zamieszkania, poświęcając dużo czasu na dojazdy. Decyzją o zmianie pracy pokazała, że lubi wyzwania i nie boi się nowości. Pozwoliło jej to na spędzanie więcej czasu z 9-letnim synem. Pasją pani Katarzyny są też podróże - kiedy tylko może lata do Grecji, a w planach ma wyprawę do Rosji, a tam - pociągiem na Syberię.

Anna Brzezina-Krawczyk z Krasiejowa ma sprecyzowany plan na życie: powrót do Usrańca pod Staniszczami Wielkimi, skąd pochodzi i otworzenie tam lokalu gastronomicznego z kuchnią domową, w zgodzie z naturą. Pani Anna - jak nam opowiadała podczas prezentacji - zaczęła ten plan realizować z taką determinacją, że zapomniała o sobie. - Ciężko pracowałam za granicą, żeby uzbierać pieniądze na spełnienie marzeń. Okazało się to ponad moje siły i musiałam wyhamować. Wtedy zobaczyłam informację o plebiscycie i to był taki impuls, żeby pomyśleć o sobie, dążyć do tego, co chcę, ale nie w takim tempie - mówiła.