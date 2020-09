Kobiety pielgrzymowały w pierwszą sobotę września do świętej Anny

Konferencję wygłosił ks. dr Jerzy Dzierżanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin. Przedstawił działalność Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, zwłaszcza Domu Matki i Dziecka oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

Pątniczki mogły zabrać sobie na pamiątkę małe wełniane pantofelki, które stały się symbolem fundacji, oraz wykonane z satynowego sznurka różańce.

Robią je opolskie więźniarki. Wspierają mieszkanki Domu Matki i Dziecka, robiąc z wełny swetry dla dzieci. Pantofelki powstają z resztek wełny.

Pantofelki i różańce rozdaję w parafiach, gdzie głoszę rekolekcje – mówił ks. Jerzy – zwłaszcza dzieci i młodzież proszę, by się modliły za poczęte dzieci, za matki, które są zagrożone przemocą i odrzuceniem i za mieszkanki naszego domu i ich dzieci. Oprócz Domu Matki i Dziecka prowadzimy także Katolicki Ośrodek Adopcyjny. W ciągu 25 lat jego istnienia przekazaliśmy do adopcji 847 dzieci, przede wszystkim pozostawione przez mamy na oddziałach położniczych albo z rodzin, które zostały pozbawione praw rodzicielskich. Do nas zgłosiło się około 1100 par chcących adoptować dziecko.