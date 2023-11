Kolejki do alergologa na NFZ w woj. opolskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 13.11.2023

Kolejki NFZ do alergologa w województwie opolskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego alergologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do alergologa w województwie opolskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do alergologa w województwie opolskim.

Czym zajmuje się alergolog?

Alergolog specjalizuje się w chorobach, które mogą być wywoływane przez określone alergeny. Natomiast alergeny to substancje występujące w środowisku, które powodują reakcję uczuleniową. Może to być pleśń, sierść zwierząt, pyłki, roztocza, konserwanty, metale i składniki pokarmowe. Przez reakcję uczuleniową układ immunologiczny zaczyna działać nieprawidłowo i przez to organizm człowieka włącza mechanizm obronny, który walczy z obcą substancją. Jest możliwość otrzymania skierowania do alergologa, kiedy zwrócimy się z objawami alergii do lekarza rodzinnego.

Jakie są przyczyny alergii?

Alergia może objawić się przez:

Alergeny pokarmowe, które spotykane są w produktach spożywczych

Alergeny wziewne, które są przez nas wdychane z powietrzem

Alergeny kontaktowe, które wywołują uczulenie po kontakcie ze skórą

Określone leki

Jakie są objawy alergii?