Kolejki NFZ w woj. opolskim do urologa. Dane aktualne na 9.10.2023

Kolejka NFZ do lekarza specjalisty może być długa. Dowiedz się, gdzie terminy na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ są najkrótsze.

Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do urologa na NFZ w województwie opolskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 9.10.2023) trzeba czekać w kolejce do urologa na NFZ w województwie opolskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Kolejki NFZ do urologa w województwie opolskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie opolskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie opolskim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. opolskim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Szpital Powiatowy W Głubczycach (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Marii Skłodowskiej Curie 26, Głubczyce

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.10.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 77 480 11 50 Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Kościelna 1, Kietrz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 27.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: 22

Telefon: +48 77 485 42 91 Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Oleśnicka 4, Namysłów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: 426

Telefon: +48 77 404 02 00

Zespół Opieki Zdrowotnej W Nysie (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Ogrodowa 1, Nysa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: 90

Telefon: +48 77 408 79 82 Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Klonowa 1, Olesno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: 314

Telefon: +48 34 350 96 65

Brzeskie Centrum Medyczne (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Sergiusza Mossora 1, Brzeg

Najbliższy termin możliwej wizyty: 23.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: nieznana

Telefon: +48 77 444 65 17 "Megamed" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział W Borkach (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Elektrowniana 24, Opole

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.02.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: 300

Telefon: +48 77 423 51 61

Centrum Medyczne "Puls" Latusek-Michalski I Osmólski - Spółka Partnerska Lekarzy (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Ligonia 14F, Kluczbork

Najbliższy termin możliwej wizyty: 16.04.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: 337

Telefon: +48 77 418 55 00 116 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Walerego Wróblewskiego 46, Opole

Najbliższy termin możliwej wizyty: 3.06.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.10.2023) Liczba osób w kolejce: 264

Telefon: +48 77 550 60 57

Nowa Ortopedia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna - Oleska) Adres: Ul. Oleska 97, Opole

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.08.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.10.2023) Liczba osób w kolejce: nieznana

Telefon: +48 77 474 32 09

Nzoz Uro-Spec (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Komisji Edukacji Narodowej 54/P11, Nysa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.08.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2023) Liczba osób w kolejce: 170

Telefon: +48 77 409 12 80 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kędzierzynie-Koźlu (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. 24 Kwietnia 7, Kędzierzyn-koźle

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.08.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.10.2023) Liczba osób w kolejce: 402

Telefon: +48 77 406 25 26

Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Opolu (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Aleja Wincentego Witosa 26, Opole

Najbliższy termin możliwej wizyty: 5.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 4.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 4.10.2023) Liczba osób w kolejce: 348

Telefon: +48 77 452 01 11 Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Szkolna 7, Krapkowice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 23.09.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2023) Liczba osób w kolejce: nieznana

Telefon: +48 77 446 70 00 Emc Instytut Medyczny Spółka Akcyjna Szpital Świętego Rocha W Ozimku (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Częstochowska 31, Ozimek

Najbliższy termin możliwej wizyty: 4.10.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: nieznana

Telefon: +48 77 427 34 00

Szpital Powiatowy Im. Prałata J. Glowatzkiego W Strzelcach Opolskich (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Opolska 36, Strzelce opolskie

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.12.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: 142

Telefon: +48 77 461 32 91 Optima Medycyna Sa (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Nyska 1, Prudnik

Najbliższy termin możliwej wizyty: 6.12.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: 999

Telefon: +48 77 436 26 66

Klinika Nova Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Kłosowa 7, Kędzierzyn-koźle

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.12.2025 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2023) Liczba osób w kolejce: 182

Telefon: +48 77 707 01 00 Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

