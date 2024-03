Kolejna jaskinia hazardu z Opolszczyźnie została zlikwidowana a automaty do gier zarekwirowane

Funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali na terenie powiatu brzeskiego salon, w którym urządzano nielegalne gry hazardowe.

- Podczas akcji, w lokalu przebywała osoba grająca na automacie i obsługa salonu - informuje Agnieszka Jóźwin-Dalecka, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

W pomieszczeniu działało pięć automatów do gier. Funkcjonariusze przesłuchali dwie osoby w charakterze świadków oraz przeszukali lokal. Znaleźli w nim tysiąc złotych: 150 zł w automatach i 850 zł przeznaczone na wypłaty wygranych dla graczy. Mundurowi przeprowadzili też eksperyment, który wykazał hazardowy charakter urządzeń. Po zakończeniu kontroli, maszyny do gier zarekwirowano i przewieziono do magazynu.

- Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu prowadzi postępowanie karne skarbowe i administracyjne w tej sprawie - dodaje Agnieszka Jóźwin-Dalecka.

Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie. Natomiast właścicielom lokali, w których działają niezarejestrowane automaty, grozi nawet 100 tys. złotych grzywny za każde stojące w nich urządzenie.