Kolejne inwestycje w strefie ekonomicznej w Opolu. Rozbudowa kompleksu przemysłowo-logistycznego CTPark oraz firmy ifm ecolink

Rozbudowa UFI Filters Poland

Jedną z firm, która inwestuje w Opolu jest UFI Filters Poland. Swoją działalność przy ul. Północnej rozpoczęła w 2018 roku. Przedsiębiorstwo produkuje filtry wykorzystywane we wszystkich markach samochodów osobowych i ciężarowych a nawet bolidach Formuły 1. W związku z rozwojem, UFI Filters powiększy swoją powierzchnię w Opolu o kolejne 6 tys. mkw. Po zakończonej inwestycji w trzecim kwartale 2024 roku będzie więc miała do dyspozycji łącznie 12 tys. mkw. Halę dla swojego klienta buduje firma CTPark. To będzie jej piąty obiekt w Opolu. Robotnicy postawili już konstrukcję hali i obudowali ją specjalnymi panelami, obecnie trwają prace przy zadaszaniu olbrzymiego budynku. Nowoczesny obiekt będzie przystosowany do montażu paneli fotowoltaicznych i wyposaży w system inteligentnego monitorowania zużycia mediów.

ifm ekolink z kolejnym budynkiem

Przy ulicy Północnej w Opolu inwestuje też firma ifm ecolink, która w opolskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pojawiła się w 2011 roku. Przedsiębiorstwo opracowuje, produkuje i dystrybuuje na cały świat czujniki, sterowniki i systemy do automatyki przemysłowej. Przedstawiciele niemieckiego koncernu przekonują, że Opole jest dla nich ważnym miejscem z punktu widzenia rozwoju firmy. Powstały tu nie tylko hale produkcyjne ale również Centrum Badań i Rozwoju, które oddano do użytku w 2016 roku. Teraz trwa budowa trzeciego już obiektu, który będzie halą produkcyjną. Inwestycja ma kosztować co najmniej 13 mln zł. Obiekt będzie miał 4 tys. m.kw. powierzchni i ma być gotowy w 2024 roku. Po oddaniu do użytku nowej hali firma będzie mogła w niej zatrudnić, co najmniej 50 kolejnych osób. Do tej pory w ifm pracę znalazło już ponad 450 osób.