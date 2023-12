Komentarz Grzegorza Flerianowicza: Hołd dla Hołdy

Jednak mnie najbardziej zaimponowało to, jak tłumaczy swój d sukces - całkowicie pod prąd „równościowym” i „demokratycznym” trendom w podejściu do edukacji: „Miałem same piątki i szóstki, dobrze się uczyłem, bo dużo się uczyłem. Wszystko było okupione ciężką pracą” - mówi w wywiadzie dla Gazety Krakowskiej.

Odrabianie zadań domowych traktował jako pożyteczną formę spędzania czasu, ale przede wszystkim chciał mieć najlepsze oceny, wygrywać konkursy, po prostu być najlepszym, zarówno w szkole jak i na studiach. Ambicja, cele, ciężka praca, ale i pokora, dały spektakularny efekt.

I to wszystko w polskim systemie edukacji. Systemie, który niestety z roku na rok pod wpływem „postępowych idei”, jak zresztą wszystkie inne dziedziny życia, gospodarczego, czy religijnego nie wyłączając, równa w dół. Co oznacza, że więcej czasu poświęca dla tych, którzy z różnych powodów odstają od średniej kosztem tych, którzy mają choćby odrobinę ponadprzeciętne aspiracje.