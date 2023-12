Komentarz Mirosława Pietruchy: Historia z morałem i wodną nutą

Instytucje działające na rzecz mieszkańców, opłacane z podatków obywateli to wizytówka każdej gminy. Na tej podstawie oceniamy sprawność, skuteczność samorządowców w zaspokajaniu naszych codziennych potrzeb i oczekiwań.

Sporo uwagi w ostatnich miesiącach poświęcamy funkcjonowaniu Krytej Pływalni Wodna Nuta i być może na tym przykładzie warto zastanowić się jak wygląda i być może jak powinna wyglądać metoda doboru przez władze miasta osób zarządzających miejskimi instytucjami. W przypadku Wodnej Nuty w ostatnim czasie wiele pisano o kilkumiesięcznym remoncie, problemach z utrzymaniem warunków sanitarnych.

Obiekt otwierano i zamykano, w atmosferze chaosu i przy irytacji mieszkańców nie mogących skorzystać z tak potrzebnej w mieście krytej pływalni. Z kwitkiem odchodzili potencjalni organizatorzy wszelkiego rodzaju imprez organizowanych w tym miejscu.

Obiektem zarządzał sympatyczny skądinąd i utytułowany sportowiec, który co prawda wcześniejszego doświadczenia w tym obszarze nie posiadał, posiadał jednak inne zalety. Jedną z nich być może był fakt przynależności do klubu radnych prezydenta w Radzie Miasta Opola, co z pewnością zapewniało szybki przepływ informacji między Radą Miasta a krytą pływalnią.