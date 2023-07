Konserwatywne chrześcijaństwo to klucz do zrozumienia prawicowości - komentarz Tomasza Żaka

Prawica znana jest też pod określeniem „prawactwo”. Niestety, publicystyczne dookreślenia prawicy niewiele mają wspólnego z jej praktyczną obecnością w tzw. nowoczesnym świecie. Przykładowo: konserwatyzm, wolny rynek, liberalizm, prawo własności, religijność, elitarność, patriotyzm - im więcej tych pojęć, tym trudniej je dzisiaj ze sobą połączyć w jeden spójny światopogląd czy program polityczny.

Więcej informacji dają nam konkretne fakty historyczne lub nazwiska. Należy w tym kontekście przywołać średniowieczne Christianitas, a zaraz potem kontrrewolucyjne korzenie prawicowości, zrodzone w kontrze do jakobińskiej rewolucji we Francji. A więc mamy Edmunda Burke odwołującego się do „mądrości nagromadzonej przez pokolenia” oraz postulowany przez Josepha hr. de Maistre powrót do wartości definiowanych przez „Tron i Ołtarz”.

Kolejne punkty odniesienia definiujące prawicowość to: francuska rzeź zbuntowanej przeciw rewolucji Wandei, polska irredenta Konfederacji Barskiej; rządy w Niemczech księcia Otto Eduarda Leopolda von Bismarck-Schönhausen; rządy Francisco Franco w Hiszpanii i António de Oliveira Salazara w Portugalii; myśl polityczna Romana Dmowskiego; koncept kulturotwórczy konspiracyjnego periodyku „Sztuka i Naród”, wydawanego w Warszawie podczas okupacji niemieckiej. Niektórzy, aktualizując to zestawienie, dodają rządy Augusto Pinocheta w Chile i rządy Władymira Władimirowicza Putina w Rosji.