Konsultant wojewódzki Jarosław Mijas: podparta kijem pediatria ledwo zipie w regionie

Po 7 latach bycia konsultantem wojewódzkim złożył pan rezygnację, a obowiązki będzie pan pełnił tylko do 5 kwietnia. Co przelało czarę goryczy?

Mam dość. Dość przyglądania się, jak zadowoleni z siebie politycy, osoby z zarządu NFZ i niektórzy dyrektorzy szpitali doprowadzają do zapaści dziecięcą pediatrię w regionie. Sytuacja jest na tyle poważna, że trzeba bić na alarm i zastanowić się, co zrobić, by za kilka lat nasze dzieci nie zostały zupełnie bez dostępu do opieki medycznej. A tymczasem politycy patrzą na ten złowieszczo wiszący nad głową sufit i mówią, że skoro nie spadł nam on jeszcze na głowy, to nie jest źle. Nie będę tego firmował swoim nazwiskiem. Jestem lekarzem i dla mnie najważniejsze jest dobro małych pacjentów, a nie zadowolenie takiego czy innego człowieka w pięknym garniturze, który dużo obiecuje, ale nie dotrzymuje tych obietnic. Małe województwo teoretycznie jest łatwiejsze do zarządzania, bo tu nic się nie ukryje. Doskonale wiadomo jaka jest sytuacja w konkretnym szpitalu czy przychodni. Powiem pół żartem pół serio, że ja nawet wiem, na co chorują konkretni pediatrzy.