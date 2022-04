Kontrola drogowa. Niewłaściwy tachograf powodem kłopotów kierowcy

We wtorek (5 kwietnia), na krajowej 45-ce w Reńskiej Wsi koło Kędzierzyna-Koźla, funkcjonariusze ITD zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej zespół pojazdów należący do przewoźnika z Węgier. Ciężarówką wykonywano międzynarodowy przewóz elementów stalowych. Kierowca rejestrował swoje aktywności, prędkość pojazdu i przejechaną drogę na wykresówce. Ciągnik siodłowy został zarejestrowany po raz pierwszy we wrześniu 2006 r.

Tymczasem, zgodnie z przepisami, ciężarówki dopuszczone do ruchu po raz pierwszy od 1 maja 2006 r. powinny być wyposażone w tachografy cyfrowe, które umożliwiają rejestrowanie aktywności na karcie kierowcy. Przewoźnika zobligowano do wymiany tachografu oraz wszczęto wobec niego postępowanie administracyjne. W trakcie kontroli wpłacił 12 tys. zł kaucji na poczet kary. W przeciwnym razie zestaw zostałby skierowany na parking strzeżony.