Koronawirus a szkoła. Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w szkole w czasach zarazy. Musisz to wiedzieć! [GALERIA]

1 września nasze dzieci po półrocznej przerwie wrócą do szkół. Znów usiądą w ławkach, spotkają się z kolegami i koleżankami. Będzie to jednak wyjątkowy powrót do szkoły - w czasach zarazy. Co robić, jak postępować, na co uczulić nasze dzieci, by szkoła była dla nich bezpiecznym miejscem?

Zobacz galerię (10 zdjęć) Zdalne nauczanie.Kto gorzej sobie poradził uczniowie czy nauczyciele? Wideo