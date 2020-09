Ksiądz spod Opola zakażony koronawirusem. Dzieci komunijne z Dobrzenia Wielkiego trafiły na kwarantannę

- Ksiądz w trakcie tej mszy nie rozdawał komunii, nie miał też bezpośredniego kontaktu z dziećmi komunijnymi, ponieważ on stał na ambonie, a one siedziały w ławkach i miały założone maseczki - wyjaśnia Gabriela Matyszok, dyrektor PSP w Dobrzeniu Wielkim. - Odległość między dziećmi i księdzem była większa niż 1,5- metra, ale sanepid uznał, że bezpieczniej będzie, jeśli uczniowie klas czwartych (chodzi o 3 klasy) oraz ministranci zostaną poddani kwarantannie.

Ksiądz, który przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej, gorzej się poczuł pod koniec sierpnia. W ostatni dzień wakacji był już na zwolnieniu lekarskim. Poinformował dyrekcję szkoły, że w najbliższych dniach nie poprowadzi lekcji religii. Dzień później duchowny odprawił jednak mszę inaugurującą rok szkolny , a następnie poprowadził spotkanie i próbę dla dzieci pierwszokomunijnych. Kilka dni później testy wykazały, że był zakażony koronawirusem.

Na kwarantannę, jak informuje Kuratorium Oświaty w Opolu, trafił również jeden nauczyciel z Dobrzenia Wielkiego.

- Od dzieci i nauczyciela zostały pobrane wymazy do badania. Jeśli wynik będzie negatywny, kwarantanna zakończy się w piątek (11.09) - wyjaśnia Robert Socha z opolskiego kuratorium. - Gdyby okazało się, że któryś wynik jest pozytywny, to taka osoba pozostanie na kwarantannie do czasu uzyskania negatywnego wyniku. Pozostali z kwarantanny będą zwolnieni.