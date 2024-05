Kto się bije o nasze umysły? Komentarz Marka Mazurkiewicza

W ostatnich latach słyszeliśmy wiele wzniosłych słów o umiłowaniu ojczyzny, trwaniu przy tradycyjnych wartościach, ale i ciągłym zagrożeniu utraty suwerenności, czy nawet niepodległości. Zagrażała nam Unii Europejska z jej bezdusznymi „eurokratami”, Niemcy (parafrazując słowa Pawlaka z „Samych Swoich” - wróg najgorszy ze wszystkich), wspierał ich „naczelny agent Berlina” Donald Tusk, który wszystko robił „fűr Deutschland”. Złowroga ideologia gender, chciała seksualizować nasze dzieci, uchodźcy na polsko-białoruskiej granicy przyszli po to, by grabić i gwałcić, a oderwana od rzeczywistości „kasta” sędziów wydawała wyroki społeczeństwu na złość.

Przedstawiciele poprzedniej ekipy deklarowali, że są jedynymi, którzy obronią nas przed tymi niebezpieczeństwami. Ślubowali jednocześnie skromność, zapewniając, że do polityki nie przyszli dla pieniędzy. Rzeczywistość pokazała co innego i zaryzykuję tezę, że ujawnione do tej pory nadużycia to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Bo każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie.