Ktoś wydłubał z muru kulę armatnią. Była pamiątką po bombardowaniu Koźla

- Po moim poście w sprawie kradzieży kuli z ulicy Złotniczej napisało do mnie mnóstwo osób chcących pomóc w odnalezieniu kuli. Zaczęło się obdzwanianie punktów skupu złomu i służb zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa. Najwyraźniej szum medialny przyniósł rezultaty bo jeszcze wczoraj kulę przyniósł do straży miejskiej jeden pan, twierdząc że pochodzi z ulicy Złotniczej - przekazał Sławomir Wilkowski. - Dziękuję temu panu za świetne działanie i super postawę obywatelską. Kula trafiła już do Muzeum Ziemi Kozielskiej i jest bezpieczna.