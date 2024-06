Kupował w Czechach leki na sfałszowane recepty. Wrok jest surowy

O wyroku poinformowała gazeta MF Dnes i jej portal internetowy idnes.cz. Jak wynika z informacji gazety, która powołuje się na sądowy wyrok skazujący, para Polaków odwiedziła kilkanaście dużych miast w Republice Czeskiej, między innymi Pragę, Hradec Kralove czy Ołomuniec. Przychodzili do aptek, ale wybierali te które mieszczą się w dużych centrach handlowych i należą do sieci sprzedażowych. Liczyli na to, że farmaceuta za ladą będzie miał wielu klientów i nie poświęci wiele czasu na sprawdzenie ich recepty. Wcześniej telefonicznie upewniali się, czy apteka dysponuje lekarstwami, które ich interesują - xanaxem, rivetrilem czy lexuarinem, lekami przeciwbólowymi i antydepresyjnymi.

W aptece mówili po angielsku. Przedstawiali polską receptę na kilkadziesiąt tabletek leków, wystawioną przez lekarza z Żyrardowa. Płacili i wychodzili. Dopiero po fakcie personel aptek orientował się, że wystawiona recepta jest sfałszowana, a lekarz z pieczątki nie istnieje. Czescy farmaceuci skarżą się, że nie mają dobrych możliwości sprawdzenia autentyczności zagranicznej recepty. Nie ma nawet bazy recept z innych krajów, żeby je w łatwy sposób porównać.