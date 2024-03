Kupując wielkanocne cudeńka możesz pomóc 7-letniemu Mikołajowi

Kiermasz wielkanocny dobędzie się w najbliższą niedzielę (17.03) w kawiarni Amazonka w Racławicach Śląskich pod Głogówkiem. Do kupienia będą m.in. dekoracje świąteczne, drewniane ozdoby, wianki, palmy wielkanocne oraz pyszne ciasta.

Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na rehabilitację 7-letniego chłopca. Mikołaj Kudlek urodził się jako zdrowe dziecko i rozwijał się prawidłowo. W pewnym momencie przestał reagować na imię, nie nawiązywał kontaktu wzrokowego, uciekał do swojego świata.

- Synek nie odczuwa poczucia zagrożenia. Jest w stanie wybiec na ulicę prosto pod koła samochodu albo skoczyć z dużej wysokości, ponieważ nie wie, że jest to niebezpieczne - tłumaczą jego rodzice.

Po licznych wizytach u specjalistów okazało się, że Mikołaj rozwija się w spektrum autyzmu. - Jest z nami, ale jakby go nie było - wyjaśniają jego bliscy. - Od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz synek rozwija się w swoim świecie robimy wszystko, by do nas wrócił. Mikołaj uczęszcza kilka razy w tygodniu na terapię psychologiczną, logopedyczną, SI. Wiąże się to z bardzo dużymi kosztami.