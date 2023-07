Las w którym dzieją się dziwne rzeczy. Ludzie widzieli tajemniczą kobietę, są relacje o groźnym drapieżniku

- Dość często na ich terenie miało dochodzić do utonięć, przez co miejsce to jest rzekomo uznawane za nawiedzone. W dodatku ciekawi fakt, że w tej sprawie odezwało się do nas kilka osób, a ich relacje były spójne, mimo tego, że jedni od drugich byli niezależni - poinformowali autorzy artykułu.