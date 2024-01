Liga Mistrzów. Siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle grają o "być albo nie być" w Europie

Mimo ogromnego kryzysu, jaki w bieżącym sezonie przeżywa triumfator trzech ostatnich edycji Ligi Mistrzów, wciąż ma on szansę na pozostanie w tych rozgrywkach. ZAKSA nie jest już jednak w pełni zależna tylko od siebie.

Aktualnie zajmuje bowiem dopiero 3. miejsce w tabeli grupy A. Tym samym, jeżeli we wcześniej rozegranym spotkaniu drugi Olympiakos Pireus wygra za trzy punkty z pewnym już pierwszej pozycji (równoznacznej z bezpośrednim awansem do ćwierćfinału) Ziraatem Bankasi Ankara, to on zapewni sobie utrzymanie obecnie zajmowanej lokaty, gwarantującej udział w barażach o awans do 1/4 finału.

W takim przypadku ZAKSA będzie miała jedynie cień szans na awans do baraży jako najlepszy zespół z 3. miejsca. Taki scenariusz będzie mało prawdopodobny, ponieważ najpewniej zajmie je, z dwucyfrowym dorobkiem punktowym, ktoś z grupy C - Berlin Recycling Volleys lub Halkbank Ankara. A zespół z Kędzierzyna-Koźle może zakończyć grupowe zmagania już co najwyżej z dziewięcioma "oczkami".