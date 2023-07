Ludzie mówili, że to nawiedzone miejsce. Tak wyglądał stary "psychiatryk" w Oleśnie

Nic dziwnego, bo stary szpital św. Anny to ogromny budynek, obracający się w ruinę, do którego mógł wejść każdy, kto chciał . Mógł wejść i oglądać szpitalne wnętrza, w których walały się szpitalne łóżka i inne sprzęty.

Dlaczego w szpitalu pozostawiono sprzęt

- W naszych polskich realiach zdarza się, iż ludzie wycinali słupy telegraficzne, aby móc sprzedać trochę złomu, jednak w Oleśnie nikt nie pofatygował się, by sprzedać sprzęt pozostawiony w szpitalu – zauważa Szada, który jest autorem artykułu „Tajemnica szpitala w Oleśnie”. - Nikt nic nie rusza, miejscowi boją się tam zaglądać a to dlatego, że mury szpitala są ponoć nawiedzone.

W opuszczonym szpitalu słyszeli kroki i stukanie

Autorzy sensacyjnych artykułów o oleskim szpitalu mają dowód na to, że w XIX-wiecznej lecznicy straszy. Jaki to dowód? Opowieści bezdomnych, którzy zamieszkali w opuszczonym gmachu na Wielkim Przedmieściu

Bezdomni sami również mieli być świadkami paranormalnych zjawisk . Jeden z nich opowiedział, że przed laty w tym szpitalu zmarł jego 16-letni brat. Bezdomny urządził sobie legowisko w sali, w której leżał brat. W nocy ktoś zaczął zsuwać mu kołdrę. Nikogo nie widział, więc podciągnął przykrycie i spał dalej. Ale kołdra znowu zaczęła się zsuwać. Zapalił świeczkę, ale w pokoju nikogo nie było. Kiedy znowu się położył, poczuł silny ucisk, jakby ktoś usiadł na nim. W końcu zerwał się i uciekł. Od tamtej pory nie zbliżał się do tego pokoju. Inni bezdomni słyszeli odgłosy kroków w szpitalu, pukanie do drzwi.

Psychiatrykiem oleski szpital był tylko w filmie

Oleski szpital zyskał sławę w Polsce, a nawet za granicą. W zrujnowanych szpitalnych wnętrzach teledysk do swojej piosenki nagrał raper Kal. Do Olesna przyjechała także ekipa filmowa z Berlina, która kręciła film o artyście, który mieszkał i malował w Irrenhaus, czyli w zakładzie psychiatrycznym. Stąd zapewne wzięły się powtarzane przez tropicieli historycznych sensacji plotki, że jest to opuszczony, nawiedzony szpital psychiatryczny.

W rzeczywistości był to szpital ogólny, zbudowany w 1859 roku. Chociaż w 1981 roku otwarto nowy Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Klonowej, to stary szpital nadal działał, aż do 1996 roku. Nie był już jednak remontowany, więc kiedy stan techniczny budynku mocno się pogorszył, został on zamknięty.