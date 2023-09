Łukasz Żygadło: "Opozycję łączy tylko nienawiść do PiS"

Doszliśmy do momentu, w którym nie mamy debaty o Polsce, nie rozmawiamy o merytorycznych kwestiach związanych z zarządzaniem państwem, lecz obserwujemy posłów opozycji bądź kandydatów na posłów, wydzierających się przez megafony na konwencjach i spotkaniach z wyborcami, w których biorą udział politycy PiS. Przecież to kompletny absurd.

Oto widok z Opola. Prezes PiS Jarosław Kaczyński bierze udział w regionalnej konwencji partii, a pod halą poseł Zembaczyński w towarzystwie liderów Trzeciej Drogi z Opolszczyzny wydziera się przez megafon. Jaka piękna współpraca już przed wyborami, prawda? Cóż za merytoryczne dyskusja, palce lizać.

Gołym okiem widać, że „totalna opozycja” nie ma wyborcom do zaoferowania nic, prócz oferty odsunięcia PiS od władzy. Co będzie dalej? Nieważne, ważne, że Kaczyński, Ziobro i Morawiecki nie będą rządzić. Pomysły? Co wam po moich obietnicach skoro wiecie, że mogę ich nie zrealizować - powiedział kilka miesięcy temu Donald Tusk i taka jest prawda.