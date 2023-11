Macie już dość szarugi za oknem? A tam jest teraz piękna pogoda! Zebraliśmy kierunki lotów do ciepłych krajów dla mieszkańców Opolszczyzny Krzysztof Marcinkiewicz

Dla jednych jesień to najpiękniejsza pora roku, pełna kolorowych liści i zadumy. Z kolei dla innych to zdecydowanie zbyt krótki dzień, wietrzna pogoda za oknem, do tego padający deszcz. Opolanie bardzo chętnie latają w tym czasie w cieplejsze miejsca. Tam mogą spotkać słońce, a do tego zobaczyć nowe ciekawe atrakcje.