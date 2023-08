Maciej Makuszewski odchodzi z Odry Opole. Powodem sprawy osobiste

- Będę miał blisko do domu, do rodziny, a to jest w tej chwili dla mnie najważniejsze. Osiągnąłem wysoką formę, nie narzekam na zdrowie, spokojnie poradziłbym sobie w PKO Ekstraklasie. Chcę być jednak bliżej rodziny, a z Opola mam daleko do domu. Piłka jest bardzo ważna, ale najważniejsza jest rodzina. Moimi decyzjami kieruje serce. Już wcześniej chodziło mi to po głowie. Po rozmowach z prezesem i trenerem ustaliliśmy, że dam z siebie wszystko w meczach – ujmijmy to – wakacyjnych i do tego czasu pomogę drużynie na tyle, na ile będę mógł - wyjaśnił Makuszewski na oficjalnej stronie Odry.

Trzeba przyznać, że na początku sezonu 2023/24 ten 33-letni pomocnik znajdował się w znakomitej formie. W sześciu rozegranych dotąd przez drużynę z Opola meczach w Fortuna 1 Lidze zdobył dwa gole i zanotował trzy asysty.