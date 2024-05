Maks na starcie, czyli nowe władze samorządowe ustalają swoje wynagrodzenia

Ustalenie pensji burmistrza, to jedna z pierwszych decyzji, podejmowanych przez nowe rady gmin. W przypadku burmistrzów powtarzających kadencję, większość rad uchwala dotychczasowe stawki. Nowi burmistrzowie czasem muszą się zmierzyć z społecznymi oczekiwaniami „oszczędności”.

Poziom poprzednika

W Otmuchowie na sesji 27 maja doszło na tym tle do wyraźnej różnicy zdań. Nowy przewodniczący rady Henryk Mamala zaproponował wynagrodzenie dla nowego burmistrza Damiana Nowakowskiego na takim samym poziomie, co u poprzednika Jana Woźniaka. Argumentował przy tym, że obciążenie pracą się nie zmieniło.

Józef Swaczyna kończy karierę samorządowca. Do tej pory działał nie tylko jako szef powiatu strzeleckiego, ale także był przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Opolskiego.

Zgodnie z przepisami krajowymi wynagrodzenie burmistrza nie może przekraczać łącznie 20 041 złotych brutto (ok. 13 - 14 tys. zł netto, na rękę). W 2021 roku poprzednia rada Otmuchowa ustaliła wynagrodzenie Jana Woźniaka na poziomie maksymalnym dopuszczonym w przepisach: 10 250 złotych brutto wynagrodzenia zasadniczego, 3150 złotych stałego dodatku funkcyjnego i 4020 złotych dodatku specjalnego (30 procent obu poprzednich składników). Do tego dochodzi też dodatek za wysługę lat, zależny od indywidualnego stażu pracy, ale maksymalnie do 20 procent stawki zasadniczej.