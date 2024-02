Mandaty i punkty karne 2024. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu? Zabiorą ci auto! Zaostrzenie kar w 2024 roku [NOWE PRZEPISY]

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w Polsce to:

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw pojawi się nowa, 95-oktanowa benzyna z oznaczeniem E10. W porównaniu do dotychczasowej E5 nowa wersja różni się zwiększoną do 10 procent zawartością biokomponentów.

Na tej stronie internetowej, przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu, możesz sprawdzić, czy twój samochód (model auta z konkretnego rocznika) jest przystosowany do nowego paliwa: https://e10.klimat.gov.pl/

Większość aut z silnikiem o zapłonie iskrowym, które zostały wyprodukowane po 1 stycznia 2010 roku, jest przystosowana do nowego paliwa. Właściciele starszych aut zmuszeni będą do przejścia na benzynę 98-oktanową, ponieważ tylko ta będzie „5-procentowa".

Za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który został spowodowany przez pijanego kierowcę lub odurzonego narkotykami, sądy mogą orzec karę od 5 do 16 lat. Jeśli następstwem takiego wypadku będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, kierowcy grozi kara od 3 do 16 lat więzienia.

Po zmianach w Kodeksie karnym, które weszły w życie 1 października 2023 r., recydywiści za samo prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu mogą spodziewać się kary do 3 lat więzienia.

Za jazdę samochodem w stanie po spożyciu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) mandat wynosi od 2500 zł do nawet 30.000 złotych.

W przypadku nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) pijany kierowca zapłaci do 60.000 zł. Do tego dochodzi kilkuletni zakaz prowadzenia samochodu oraz jednorazowo 15 punktów karnych.