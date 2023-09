Marcin Bednarczyk prezentuje swoje obrazy w galerii ZPAP w Opolu. To synteza futuryzmu z abstrakcją organiczną i geometryczną

Marcin Bednarczyk to z jednej strony twórca charakterystyczny, z drugiej wciąż poszukujący. Zauważalna w jego twórczości jest lekkość i swoboda wypowiedzi, ale też staranność i nowatorska technika, będąca dopełnieniem warsztatu, w którym łączy rysunek, malarstwo i grafikę.

Autor zdradza, że inspiracje do malowania czerpie z otaczającej rzeczywistości i wiedzy o świecie, książek , muzyki, filmów oraz ornamentyki zoomorficznej. Jego tematami przewodnimi są industrialne, zurbanizowane krajobrazy, zjawiska przyrody, ciekawe i tajemnicze lokacje, urządzenia, przedmioty, artefakty, instalacje.

Wystawa „Przestrzeń sformatowana” stanowi przekrój prac stworzonych na przestrzeni blisko trzydziestu lat, od 1996 do 2023 roku.

Wystawa jest dostępna w galerii Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski przy ul. Krakowskiej 1 w Opolu. Ekspozycja potrwa do 19 września.

Marcin Bednarczyk to absolwent Uniwersytetu Opolskiego, na którym ukończył wychowanie plastyczne i pedagogikę oświatowo-artystyczną. Ukończył również studia podyplomowe na ASP we Wrocławiu na kierunku malarstwo. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Nyskiej Grupy Artystycznej. Jest nauczycielem dyplomowanym w Zespole Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie. Ma za sobą 22 lata stażu pracy. Został odznaczony odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.