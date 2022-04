Marcin Komenda szczerze o grze PSG Stali Nysa: - w żadnym elemencie nie prezentowaliśmy się dobrze [WYWIAD]

- Wydaje mi się, że baraż pokaże jaki jest poziom pierwszej ligi w porównaniu do elity, i zobaczymy kto bardziej będzie zasługiwać na miejsce w PlusLidze. Jeżeli rywalizacja zakończy się w trzech szybkich meczach, to odpowiedź będzie klarowna. - odpowiada Marcin Komenda, kapitan PSG Stali Nysa na pytanie, czy jego zespół zasługuje na pozostanie w lidze.

Co było kluczowym czynnikiem, dzięki któremu w ostatnich meczach wznieśliście się o poziom wyżej?

Zgadza się, trzeba sobie powiedzieć jasno, że ostatnie pięć spotkań, może oprócz tego z Lublinem, graliśmy koncertowo i naprawdę to, co prezentowaliśmy na boisku, mogło się podobać. Mimo tego, że nie wygrywaliśmy wszystkich ostatnich spotkań, to gra wyglądała dużo lepiej niż na początku sezonu. Cieszę się, że potrafiliśmy się zerwać i zaprezentować dobrą siatkówkę, choć to nie wystarczyło do uniknięcia ostatniego miejsca i baraży, a naprawdę było już bardzo blisko. Wydawało się, że mogliśmy już wrócić z zaświatów, byłaby to niesamowita historia, ale niestety wróciły demony przeszłości czyli niewykorzystane szanse, nieumiejętność dowiezienia zwycięstwa do końca. Można powiedzieć, że mecz w Warszawie to Stal Nysa w pigułce.

W ostatnim meczu Czarni Radom zdobyli punkt ze Skrą, więc wasze potencjalne zwycięstwo za trzy punkty nic by nie zmieniło w kontekście miejsca w tabeli. Czy dla was ma to jakieś znaczenie?

Z mojej perspektywy: gdybyśmy wygrali za trzy punkty, to mecz w Bełchatowie mógłby inaczej wyglądać. Bardzo możliwe, że Skra wyszłaby pierwszym składem, może chciałaby zachować się po sportowemu i zrobić tak, żeby Czarni musieli sobie te punkty wywalczyć. Patrząc na to, że wygraliśmy za dwa „oczka”, ten mecz nie miał wpływu na tabelę i Radom przystępował do niego z 13 miejsca. Szczerze mówiąc, nawet tego meczu nie oglądałem, bo po tym co się wydarzyło w Warszawie musiałem sobie zrobić chwilową przerwę od siatkówki, było ciężko.

Czy Pan, jako kapitan, czuje na sobie presję związaną z nieustannym utrzymywaniem w zespole ducha walki?

Nie jest łatwo przychodzić na treningi po serii porażek, a przecież było ich [serii – przyp. red.] kilka w tym sezonie. Sztuką jest się podnosić po takich porażkach, ciężko pracować i mieć w sobie pozytywną energię. Muszę przyznać, że nam nie szło nam przez spory okres czasu, ale chcieliśmy trenować i poprawiać elementy, które szwankowały. Chwała naszej drużynie. Nie jest łatwo próbować cały czas, a u nas to było. A co do mnie jako kapitana – jestem osobą, która stara się szukać pozytywów i mimo porażek starałem się znaleźć jakieś pozytywne aspekty. Ponadto trzeba dodać, że w naszej drużynie jest kilka pozytywnych dusz i dzięki temu łatwiej nam było pracować. Bolesne były jeden lub dwa dni po porażce, a później wracaliśmy do stanu wyjściowego i chylę czoła każdemu naszemu zawodnikowi, który nie załamywał się po klęskach. Wiele zespołów, które miałyby tak fatalny początek sezonu by się nie podniosło, czego przykładem może być Będzin z zeszłego sezonu. Po serii porażek już nie wrócili do wygrywania. To jest pozytyw, ale niestety zajęliśmy 14 miejsce i to nas wszystkich boli. Będziemy chcieli pokazać, że nie zasłużyliśmy na to, żeby znajdować się na ostatniej lokacie w tabeli.

W jednym z wywiadów wspomniał Pan, że trener Daniel Pliński wprowadził „zmiany i wiele ożywienia”, czy może Pan powiedzieć o co dokładnie chodzi?

Trener Pliński przyszedł z dużym wigorem i chęcią pracy. Od samego początku mówił, że widzi duży potencjał w naszej drużynie, dodając nam pewności siebie. Dał nam również wiele pozytywnej energii. Co prawda na początku to się nie przekładało na wyniki, ale nadszedł moment, w którym zwycięstwa się pojawiły. W stu procentach można pochwalić trenera za wykonaną pracę, bo wydaje mi się, że każdy to widział, poprawę gry naszego zespołu. Treningi wyglądały dobrze, pracowaliśmy bardzo ciężko i chcieliśmy poprawić pewne elementy. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że nie uważam, żeby porażki na początku sezonu były winą trenera Stelmacha. To my [zawodnicy – przyp. red.] byliśmy na boisku, to my dawaliśmy ciała, to my nie prezentowaliśmy się tak, jakbyśmy chcieli. Nigdy nie powiem, że to będzie wina trenera czy sztabu. To była w stu procentach nasza wina. Włodarze klubu zdecydowali o tym, że trzeba coś zmienić, padło na trenera. Tak to wygląda w sporcie. Zarówno trener Stelmach, jak i Pliński, są to świetni fachowcy, którzy dużo mnie nauczyli. O żadnym z nich nie powiem złego słowa i szanuję ich za wykonaną pracę.

Jakiś czas temu trener Pliński powiedział, że zmienił nieco treningi, wprowadzając więcej rywalizacji. Czy z perspektywy czasu ten czynnik był kluczowym aspektem w kontekście poprawy waszej gry, czy chodziło o coś zupełnie innego?