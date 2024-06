Marcina Patyka z Szyszkowa nikt nie pokona w siłowaniu na rękę. Właśnie został wicemistrzem Europy!

Marcin Patyk nie jest nowicjuszem w sportowym świecie. Przez lata trenował pchnięcie kulą. Był nawet wicemistrzem Polski młodzików.

Od lat interesuje się sportami siłowymi, lubi trenować na siłowni i ma imponującą krzepę.

W 2022 r. pojechał do Opola na otwarcie sklepu renomowanej marki z odżywkami i suplementami diety dla sportowców. Gościem specjalnym otwarcia sklepu był Zabetonowany Tomek, czyli Tomasz Szewczyk, polski mistrz świata w armwrestlingu, czyli siłowaniu się na rękę.

- Pseudonim Zabetonowany Tomek wziął się stąd, że nikt nie potrafi go ruszyć. Tymczasem ja jako pierwszy amator w Polsce pokonałem go w siłowaniu na rękę! To dało mi kopa motywacyjnego i zacząłem trenować armwrestling - opowiada Marcin Patyk.