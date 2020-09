Marszałek Andrzej Buła zostaje. Wniosek PiS przepadł. "Moja rodzina za ten stres zapłaciła łzami i upokorzeniem"

Radny Koalicji Obywatelskiej Robert Węgrzyn podchodząc do urny podczas głosowania nazwał je hucpą. - Bo to jest hucpa i granda! To nie jest wniosek merytoryczny, ale polityczny. Jest to widoczne, bo nie wszyscy przedstawiciele opozycji go poparli, nie wszyscy z nich są też obecni na sesji. Ponadto postępowanie powinien rozstrzygnąć sąd, a nie opozycja w sejmiku województwa opolskiego - argumentował.

Wniosek podzielił radnych PiS

Przypomnijmy - wniosek radnych PiS ma związek z prowadzonym przez prokuraturę w Jeleniej Górze postępowaniem ws. domniemanego niedopełnienia przez Bułę obowiązków służbowych.