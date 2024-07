Marszałek wspiera szpitale. Rocznie to nawet kilkadziesiąt milionów złotych

- Chcemy nasz teren dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zbudować ścieżki spacerowe dostosowane dla wózków inwalidzkich. Planujemy budowę altan, w których mogły by się odbywać zajęcia terapeutyczne. Powstaną ławeczki, nowe ogrodzenie - mówi dyrektor ZOL Jolanta Nowakowska. - Nie ma nic lepszego niż odpoczynek na świeżym powietrzu, tzw. zielona terapia. Placówka opiekuńcza w Głuchołazach ma 79 pacjentów na oddziale ogólnym i psychiatrycznym. Projekt ogrodu, to dopiero pierwszy etap prac. W przyszłym roku dyrekcja ZOL będzie wnioskować o kolejne dofinansowania do funduszy unijnych na realizację projektu, ale też liczy na przychylność zarządu województwa.