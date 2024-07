Master Truck Show 2024. Te wspaniałe pojazdy przyjadą na zlot do Polskiej Nowej Wsi

Jubileuszowy, 20. Master Truck Show 2024 już coraz bliżej. Zlot zaplanowany jest od 19 do 21 lipca na terenie lotniska i autodromu ODTJ Opole - Delta w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. To największa impreza motoryzacyjna w Polsce. Stuningowane ciężarówki, oldtimery, samochody sportowe, motocykle, drift, stunt, off-road, militaria, wyścigi wraków to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez organizatorów.